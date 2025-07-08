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Военкор пошутил об «удерживаемом» ВСУ Мариуполе и «осажденном» ими Симферополе

Военкор Коц высмеял Сырского словами о взятом ВСУ в осаду Симферополе
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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «продолжают» удерживать позиции в Курской и Белгородской областях, «взяли в осаду» Симферополь, а также до сих пор «удерживают» Мариуполь и Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц, высмеяв тем самым заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что украинские войска «контролируют» части первых двух упомянутых регионов России.

«Да-да, конечно. Именно поэтому Сырский лихорадочно перебрасывает подкрепления в Сумскую область и стачивает их под Юнаковкой», – заявил с иронией журналист.

Военкор также пошутил, что ВСУ все еще якобы контролируют Авдеевку, Красногоровку, Курахово, Селидово, Украинск, Горняк и Новогродовку.

В июле газета Politico написала, что ВСУ вынуждены менять подход к обороне из-за наступления российских войск, что приводит к хаосу. По данным издания, украинским формированиям приходится сокращать линии обороны и строить малоэтажные опорные пункты. Таким образом они пытаются адаптироваться к изменяющейся тактике Вооруженных сил России.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.

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