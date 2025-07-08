НАТО протестировала беспилотные суда в Балтике

В июне американская компания Saildrone протестировала беспилотные надводные суда в Балтийском море в рамках программы НАТО Task Force X. Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на компанию.

«Salidrone выявили и отследили сотни судов и успешно идентифицировали «силы противника» в ходе этих учений и идентифицировали в том числе российские военные суда», — говорится в публикации.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО может превратить самый спокойный в военном плане балтийский регион в зону военного противостояния.

20 июня правительство России обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно документу, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей.

Ранее российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море.