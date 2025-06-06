На Украине признали продвижение ВС РФ в Сумской области

Российские силы продвигаются в Сумской области, под их контролем вскоре может оказаться село Варачино. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на военный паблик Deep State.

«Серая зона распространилась на Яблоновку, о боях в которой российские паблики уже сообщали. Одновременно под угрозой охвата оказывается село Варачино», — говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что российские силы движутся в направлении сумского села Садки.

Накануне спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявлял, что Вооруженные силы (ВС) России расширяют свои позиции на Сумском направлении.

3 июня в Раде призвали украинцев эвакуироваться из Сумской области из-за провала обороны ВСУ, не дожидаясь приказа властей. Депутат Марьяна Безуглая подчеркнула, что фортификации в этом регионе были подготовлены хуже, чем во всех остальных частях Украины. Кроме того, Безуглая назвала Сумскую область самым слабым местом в обороне ВСУ.

Ранее на Украине заявили о многокилометровом продвижении российских войск в Сумской области.