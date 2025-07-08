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Рогов сообщил о вытеснении украинских военных из села в ДНР

Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Толстой у границ Днепропетровской области
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Oleg Petrasiuk/AP

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал агентству РИА Новости, что российские военные на западе Донецкой народной республики (ДНР) выбили украинские войска из села Толстой у границ с Днепропетровской областью.

«Наши войска выбили противника из села Толстой», — сказал Рогов.

Село Толстой находится рядом с Новоукраинкой, Ялтой, Запорожьем и Поддубным. По информации Минобороны РФ, эти населенные пункты взяты под контроль Вооруженных сил (ВС) России.

8 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие взяли под огневой контроль трассу Константиновка — Дружковка в регионе.

Газета The New York Times также писала , что ВС РФ близки к получению полного контроля над территорией ДНР. По информации журналистов, в настоящее время российские войска контролируют около двух третей республики и ведут ожесточенные бои за Константиновку. Они добавили, что этот населенный пункт представляет собой «южные ворота» в цепочку городов, образующих последний значимый оборонительный рубеж Украины в ДНР.

Ранее в ДНР российский боец закрыл собой мужчину, атакованного беспилотником ВСУ.

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