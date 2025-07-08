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В ДНР российский боец закрыл собой мужчину, атакованного беспилотником ВСУ

ТАСС: боец ВС РФ закрыл собой от дрона мужчину при эвакуации из Богатыря в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский боец закрыл собой жителя населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР), когда его пытался атаковать украинский дрон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного Вооруженных сил РФ с позывным «Гусь».

Мужчина является штурмовиком 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии в составе группировки войск «Восток».

По словам военнослужащего, инцидент произошел во время эвакуации гражданских лиц из Богатыря. Беспилотник ударил по группе мирных жителей, при этом сопровождавший их солдат ВС РФ успел закрыть собой одного мужчину.

«Наш человек сильно пострадал от этого, у него множественные осколки», — подчеркнул «Гусь».

Он добавил, что мирный житель также получил небольшие осколочные ранения. При этом госпитализация ему не потребовалась.

18 мая пресс-служба российского министерства обороны заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Богатырь в ДНР. В сражениях за село участвовали подразделения группировки войск «Восток». Солдаты этой же группировки нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Отрадного в ДНР, Темировки в Запорожской области и Березового в Днепропетровской области.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с взятием Богатыря в ДНР.

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