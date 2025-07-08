Третий участник операции «Поток» в Судже с позывным «Стрик» прошел реабилитацию и вернулся на фронт, сообщает RT.

Отмечается, что бойцу 25 лет, он находится в зоне СВО с октября 2022 года и сейчас служит штурмовиком спецназа «Ахмат».

«Он был третьим, кто вышел из трубы в тыл ВСУ в Судже. Боец понимал, что это может стать дорогой в один конец», — говорится в сообщении.

«Стрик» проходил реабилитацию в Крыму, прежде чем вернуться на фронт. Там же он посетил храм и крестился.

До этого в центре Луганска недалеко от краеведческого музея, в котором проходило открытие выставки про военную операцию российской армии «Поток» произошел взрыв.

В операции под названием «Поток» («Труба»), которая началась 8 марта, приняли участие более 800 бойцов российской армии. Они двигались по подземному газопроводу 15 километров в тыл украинцев, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли внезапный удар противнику.

Ранее ВСУ атаковали школу в ЛНР.