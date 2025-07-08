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Военный эксперт заявил, что ВСУ ударили по Старобельску кассетными боеприпасами

Марочко: ВСУ ударили по Старобельску в ЛНР кассетными боеприпасами
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Старобельску в Луганской народной республике (ЛНР) запрещенными кассетными боеприпасами. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Те кадры, которые уже появились в открытых источниках, как раз и свидетельствуют о применении вооруженными формированиями Украины запрещенных кассетных боеприпасов. Сразу хочу отметить, что данные боеприпасы запрещены всеми конвенциями», — подчеркнул Марочко.

Он уточнил, что боеприпасы шрапнельного типа, которыми Киев ударил по Старобельску, не должны использоваться, тем более против мирных жителей и гражданских объектов.

По словам Марочко, нарушая все нормы международного гуманитарного права, ВСУ целенаправленно бьют запрещенными боеприпасами по гражданской инфраструктуре прифронтовых районов ЛНР.

Утром 8 июля глава республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли массированные удары по трем населенным пунктам: Старобельску, Беловодску и Сватово. По его словам, одновременно под огнем оказались центральные улицы и ключевые административные здания.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке украинского дрона на поселок Борисово. В результате пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка. У мирных жителей диагностировали баротравмы, при этом двоих из них доставили в больницу.

Ранее военкор сообщил о подготовке ВСУ к контрнаступлению.

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