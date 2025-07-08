Три города в ЛНР подверглись массированной атаке украинских дронов

Вооруженные силы Украины утром 8 июля нанесли массированные удары по центрам трех городов Луганской Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, обстрелу подверглись Старобельск, Беловодск и Сватово, предварительно, ранен один мирный житель, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Одновременно под огнем оказались центральные улицы и ключевые административные здания», — уточнил Пасечник.

Ночью 8 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один украинский дрон атаковал поселок Борисово. В результате пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка. У мирных жителей диагностировали баротравмы, при этом двоих из них доставили в больницу.

По словам главы региона, БПЛА детонировал во дворе многоквартирного дома. Из-за этого в девяти квартирах оказались выбиты окна, а также были повреждены шесть стоявших рядом со зданием машин.

Ранее в Минобороны назвали число БПЛА, сбитых над территорией России за ночь.