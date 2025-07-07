Поддубный: ВСУ готовятся к контрнаступлению и просят у Германии технику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к контрнаступлению и просят у Германии около 30 машин WiSENT. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Военкор пояснил, что украинская армия использовала машины разминирования WiSENT во время вторжения в Курскую область и при попытках зайти на территорию Белгородской. Поддубный добавил, что подобную технику обычно запасают перед наступательными операциями.

«Списочек желаемого у Киева весьма не прост», — написал журналист.

При этом он не уточнил, какие цели у ВСУ на этот раз.

До этого бразильский журналист Лукас Лейрос сообщил, что ВСУ активизировали атаки на мирное население ДНР в отместку за взятие российскими военными под контроль всей территории ЛНР.

Лейрос добавил, что украинские власти решили атаковать мирное население, поскольку не могут остановить продвижение российских войск. По его словам, это свидетельствует о растущем отчаянии руководства Киева из-за неминуемой победы России.

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