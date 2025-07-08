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Украина объявила о поисках новых путей закупки оружия

Сырский: ВСУ ищут новые пути закупки оружия из-за нестабильной ситуации в мире
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Roman Chop/AP

Украинская армия ищет новые способы получения и приобретения оружия и военной техники в связи с «нестабильностью международной ситуации». Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, его слова приводит пресс-служба Генштаба ВСУ Telegram-канале.

По словам военного, Вооруженные силы России имеют ощутимое преимущество в силах и средствах. Август для ВСУ будет сложным месяцем, а боевые действия требуют проведения мобилизации, подчеркнул Сырский.

Он добавил, что на совещании с подчиненными проанализировал нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах Украины, были выявлены ошибки и недостатки, которые предстоит исправить.

7 июля Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован итогами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля. По его словам, он рассчитывал убедить коллегу остановить конфликт на Украине, однако достичь какого-либо прогресса не удалось. Позднее Пентагон объявил, что Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву по указанию Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что поставки оружия Украине способствуют продолжению боевых действий.

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