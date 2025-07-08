В Кремле прокомментировали возобновление США поставок оружия Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал во время брифинга информацию о возобновлении Соединенными Штатами поставок вооружения Украине.

Представитель Кремля напомнил, что окончательной информации о том, что поставки американского оружия завершены и остановлены, не было. По его словам, было много противоречивых заявлений с американской стороны. Песков считает, что США продолжают поставки оружия Украине при активном участии стран Европы.

«Вот линия, которую избрали европейцы. Она точно совершенно направлена на то, чтобы всячески способствовать продолжению боевых действий. Но, что касается того, какие именно поставки и в [каком] количестве продолжают поступать на Украину из Соединенных Штатов, то здесь еще потребуется время для того, чтобы это прояснить окончательно. Пока много противоречивых фактов», — сказал пресс-секретарь.

7 июля Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован итогами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля. По его словам, он рассчитывал убедить коллегу остановить конфликт на Украине, однако достичь какого-либо прогресса не удалось. Позднее Пентагон объявил, что Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву по указанию Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев заявил, что Трамп снова катается на своих любимых «политических качелях».