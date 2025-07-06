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Над регионами России сбили 48 беспилотников ВСУ

Минобороны: системы ПВО сбили и перехватили 48 дронов ВСУ над регионами РФ
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили над территорией российских регионов 48 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были уничтожены в период с 14:20 мск до 19:30 мск. Так, по информации министерства, больше всего беспилотников — 13 — сбили над территорией Калужской области. Еще 10 аппаратов ликвидировали над Брянской областью, а девять — над территорией Московского региона.

В Минобороны добавили, что системы ПВО также сбили по шесть беспилотников над Белгородской и Смоленской областями. Над Ленинградской областью сбили два дрона, а над Курской и Новгородской областями — по одному, отметили в ведомстве.

3 июля министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что республика способна производить до 10 миллионов беспилотников ежегодно, при условии стабильного финансирования количество может вырасти. По его словам, государство готово помогать компаниям в поиске партнеров на Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах для увеличения производительности.

Ранее Порошенко пожаловался на кишащие российские дроны на Украине.

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