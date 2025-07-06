Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атаковал гражданский автомобиль на трассе Шебекино — Белгород, в результате чего погибли два человека, которые ехали в транспортном средстве. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, скончались на месте. Машина полностью сгорела.

Глава региона выразил искренние соболезнования всем родным и близким погибших.

Сегодня Гладков сообщил, что в поселке Красная Яруга Белгородской области дрон ВСУ попал в многоквартирный дом, в результате чего мирная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и множественные осколочные ранения рук и шеи.

Вчера украинские беспилотники атаковали две машины и автобус в Белгородской области. По словам губернатора, в селе Никольское FPV-дрон врезался в маршрутный автобус. У транспортного средства были выбиты стекла и поврежден кузов. Его водителя госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.

В селе Новая Таволжанка беспилотник ударил по легковому автомобилю. Его водителя тоже доставили в медицинское учреждение с контузией.

Ранее ВСУ ударили по химическому заводу в Шебекино Белгородской области.