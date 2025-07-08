Батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес колоссальные потери в боях под Бессаловкой в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Анализ некрологов показал, что все подразделения айдаровцев были уничтожены в Бессаловке в 20-х числах июня, после чего за оборону села отвечала 158-я отдельная механизированная бригада», — рассказал источник агентства.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных написала, что российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, сосредоточив в этом районе до 50 тысяч солдат. По данным издания, ВС РФ превосходят ВСУ численностью примерно в три раза.

До этого глава областной военной администрации Сумской области Олег Григоров заявил, что власти региона провели эвакуацию 58 тысяч жителей из приграничных районов.

Ранее в Раде заявили о поражении ВСУ в сражении за Сумскую область.