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США могут возобновить поставки оружия Украине

Politico: США могут возобновить поставки оружия Украине в ближайшие недели
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Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могут возобновить поставки оружия Украине в ближайшие недели, пишет газета Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, вопрос поставки оружия обсудят на переговорах в Риме и Киеве. Ожидается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог проведет встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Чиновники обсудят поставки бронетехники.

До этого президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о намерении продолжать и наращивать поставки вооружения Украине.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон собирается направить «больше оружия», отметив, что речь идет прежде всего о средствах обороны.

За день до этого Трамп в шестой раз созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия ранее неоднократно выступала против поставок западного вооружения Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что такие поставки лишь способствуют затягиванию боевых действий.

Ранее Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную».

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