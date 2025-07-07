На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киев столкнулся с частичным блэкаутом из-за ночных ударов ВС РФ

«Царьград»: в Киеве произошел частичный блэкаут из-за ударов ВС РФ
true
true
true
close
Emilio Morenatti/AP

В Киеве фиксируются отключения электричества из-за ночных ударов российской армии. Об этом пишет «Царьград».

В публикации со ссылкой на заявление мэрии Киева говорится, что один из ударов пришелся по ТЭЦ-6, в результате чего произошел пожар и взрыв цистерн с горюче-смазочными материалами. Отмечается, что в двух крупных районах Киева потух свет. В частности, без электроэнергии остались жители Днепровского и Дарницкого районов.

В ночь на 7 июля российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре Украины в нескольких областях. По данным авторов Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», в Одессе и в пригороде были атакованы цели, связанные с ВСУ, включая объекты в портовой зоне и на побережье.

Также сообщается, что не менее десяти дронов ВС России ударили по складу ракетного вооружения в Киеве, а также предприятиям, связанным с производством беспилотников, и зданию военкомата.

Кроме того, ударам подверглись склады и другие объекты украинской армии в Харьковской области, включая Изюм.

Ранее военкор заявил о радости украинцев из-за российских ударов по ТЦК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами