Киев столкнулся с частичным блэкаутом из-за ночных ударов ВС РФ

В Киеве фиксируются отключения электричества из-за ночных ударов российской армии. Об этом пишет «Царьград».

В публикации со ссылкой на заявление мэрии Киева говорится, что один из ударов пришелся по ТЭЦ-6, в результате чего произошел пожар и взрыв цистерн с горюче-смазочными материалами. Отмечается, что в двух крупных районах Киева потух свет. В частности, без электроэнергии остались жители Днепровского и Дарницкого районов.

В ночь на 7 июля российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре Украины в нескольких областях. По данным авторов Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», в Одессе и в пригороде были атакованы цели, связанные с ВСУ, включая объекты в портовой зоне и на побережье.

Также сообщается, что не менее десяти дронов ВС России ударили по складу ракетного вооружения в Киеве, а также предприятиям, связанным с производством беспилотников, и зданию военкомата.

Кроме того, ударам подверглись склады и другие объекты украинской армии в Харьковской области, включая Изюм.

Ранее военкор заявил о радости украинцев из-за российских ударов по ТЦК.