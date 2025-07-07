Швеция рассмотрит вариант совместного производства оружия с Украиной

Глава МО Йонсон: Швеция может заключить соглашение с Украиной о производстве оружия

Швеция рассматривает возможность заключения соглашения с Украиной о совместном производстве оружия. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает издание Dagens Nyheter.

«Подобные соглашения явно интересны для Швеции. Правительство хочет углубить оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной и также поощряет шведские оборонные компании, чтобы они обосновались на Украине», — сказал он.

Накануне Украина заключила соглашение с Данией о производстве оружия. Киев будет выпускать оружие на территории королевства, что станет первым подобным проектом за границей.

В апреле Владимир Зеленский заявил, что Украина максимально нарастит производство беспилотных летательных аппаратов. Он отмечал, что на 2025 год в этом вопросе «имеются хорошие перспективы», а стране необходим постоянный, стабильный рост производства и снабжение войск всеми нужными частями беспилотного компонента.

Ранее Трамп оценил ситуацию на Украине после разговора с Зеленским.