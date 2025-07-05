Украина договорилась производить оружие в стране Евросоюза

Украина заключила соглашение с Данией о производстве оружия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Киев и Копенгаген достигли договоренности накануне. Республика будет выпускать оружие на территории королевства, что станет первым подобным проектом за границей.

По словам Зеленского, будут и другие подобные соглашения. Они будут касаться БПЛА и других видов вооружений.

В том же ролике глава государства заявил, что по БПЛА страна также договорились с США. Киев и Вашингтон значительно увеличат совместную работу, что уже в этом году позволит получить от американской стороны «еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях».

В апреле политик говорил, что Украина максимально нарастит производство беспилотных летательных аппаратов. Он отмечал, что на 2025 год в этом вопросе «имеются хорошие перспективы», а стране необходим постоянный, стабильный рост производства и снабжение войск всеми нужными частями беспилотного компонента.

Ранее Трамп захотел продавать Украине оружие.