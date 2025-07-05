На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина договорилась производить оружие в стране Евросоюза

Зеленский сообщил, что Украина договорилась с Данией о производстве оружия
close
Atef Hassan/Reuters

Украина заключила соглашение с Данией о производстве оружия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Киев и Копенгаген достигли договоренности накануне. Республика будет выпускать оружие на территории королевства, что станет первым подобным проектом за границей.

По словам Зеленского, будут и другие подобные соглашения. Они будут касаться БПЛА и других видов вооружений.

В том же ролике глава государства заявил, что по БПЛА страна также договорились с США. Киев и Вашингтон значительно увеличат совместную работу, что уже в этом году позволит получить от американской стороны «еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях».

В апреле политик говорил, что Украина максимально нарастит производство беспилотных летательных аппаратов. Он отмечал, что на 2025 год в этом вопросе «имеются хорошие перспективы», а стране необходим постоянный, стабильный рост производства и снабжение войск всеми нужными частями беспилотного компонента.

Ранее Трамп захотел продавать Украине оружие.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами