Германия потратила на боеприпасы для ВСУ более €1 млрд

Германия вложила в инициативу по боеприпасам для ВСУ более €1 млрд

Германия вложила в инициативу по боеприпасам для украинской армии более €1 млрд. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Праге после переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.

«Чехия обеспечила очень важные поставки в рамках инициативы по боеприпасам. Германия в нее передала более одного миллиарда евро», — сказал Вадефуль.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Германия «интенсивно» прорабатывает вопрос покупки у США систем ПВО Patriot в интересах Украины. Сообщается, что канцлер страны Фридрих Мерц с этой целью провел телефонный разговор президенту США Дональду Трампу.

4 июля Мерц поговорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил ситуацию на Украине, в частности усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что Германия профинансирует беспилотники ВСУ большой дальности.