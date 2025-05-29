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Германия профинансирует беспилотники ВСУ большой дальности

Welt: Германия профинансирует украинские БПЛА большой дальности действия
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Markus Schreiber/AP

Германия профинансирует украинские беспилотные летательные аппараты большой дальности действия. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По данным издания, в начале мая Украина обращалась к минобороны Германии с просьбой профинансировать беспилотники для нанесения ударов по объектам на территории России. Утверждается, что власти Германии одобрили предложение.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

До этого Мерц в интервью телеканалу WDR подтвердил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ разрешили Киеву использовать западное вооружение для ударов по территории России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что подобные решения, «если они были приняты», угрожают стабильности.

Ранее в Госдуме раскрыли, как РФ защитит города в случае поставок дальнобойных ракет Киеву.

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