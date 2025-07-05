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Германия готова покупать ПВО Patriot у США в интересах Украины

FT: Германия работает над вопросом покупки у США систем Patriot для Украины
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Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Германия «интенсивно» прорабатывает вопрос покупки у США систем ПВО Patriot в интересах Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Германия прилагает «интенсивные усилия» по закупке Patriot у США в интересах Украины <...> По словам человека, знакомого с ситуацией, канцлер страны Фридрих Мерц, который поклялся быть ярым сторонником Киева, в четверг также говорил по телефону с Трампом в рамках этих усилий», — говорится в сообщении издания.

4 июля Мерц поговорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил ситуацию на Украине, в частности усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Американский лидер в разговоре с Мерцем не стал брать на себя никаких обязательств в вопросе передачи Киеву оружия.

В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус рассказал, что канцлер во время телефонных разговоров последних дней «очень сильно ратовал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны».

Ранее в НАТО высказались о прекращении военной помощи Украине от США.

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