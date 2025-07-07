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Российские войска ударили по сотрудникам ТЦК в Запорожье

Рогов: ВС РФ уничтожили около 10 сотрудников военкомата в Запорожье
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные в результате удара по территориальному центру комплектации (ТЦК; аналог российского военкомата — прим. ред.) в Запорожье ликвидировали более десятка сотрудников ТЦК. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Согласно подтвержденной на местах информации, ликвидировано около 10 сотрудников ТЦК», — сказал чиновник.

Он назвал последние удары ВС РФ по военкоматам помощью украинским гражданам в сопротивлении принудительной мобилизации.

7 июля сухопутные войска Вооруженных сил Украины в сообщили в Telegram-канале о взрывах в зданиях областных ТЦК в Харькове и Запорожье. По их данным, в результате взрывов ранения получили четверо военнослужащих.

До этого российской военкор Алексей Воевода сообщал, что украинцы начали делиться с представителями Вооруженных сил (ВС) России координатами территориальных центров комплектования для дальнейших атак по ним.

Ранее стало известно об атаке российской армии по объектам ВСУ в Запорожье.

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