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В Липецке после атаки БПЛА зафиксировали повреждение частного дома

Артамонов: обломки украинских БПЛА повредили кровлю частного дома в Липецке
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Частный жилой дом в Липецке получил повреждения в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Обломками беспилотников повреждены кровля частного дома и припаркованный рядом автомобиль», — отметил глава региона.

Также, по его словам, один из дронов попал в строящийся многоэтажный дом.

«Мэрии уже поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб, чтобы немедленно приступить к восстановительным работам и оказать помощь гражданам», — подчеркнул Артамонов.

Он добавил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) никто не пострадал. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем профильных служб, в том числе они оперативно отрабатывают все сигналы об обнаружении обломков сбитых дронов.

Утром 7 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за ночь в регионах страны и над акваторией Черного моря был уничтожен 91 украинский беспилотник самолетного типа. В частности, в Липецкой области перехватили девять БПЛА.

Ранее жительница Липецкой области получила несовместимые с жизнью ранения в результате атаки дронов.

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