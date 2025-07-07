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Взрывы произошли на территории Харьковской области

В Харьковской области произошли два взрыва
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Gleb Garanich/Reuters

Взрывы произошли на территории Харьковской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

«Два взрыва прогремели в Чугуевской общине», — говорится в материале.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что сейчас в Харьковской области действует режим воздушной тревоги. Его ввели в 4:26 (совпадает с мск).

Утром 7 июля в городе Харькове зафиксировали несколько взрывов. По данным Telegram-канала «Харьков Life», они произошли в Шевченковском и Слободском районах. В результате взрывов в населенном пункте начались возгорания, подчеркивалось в публикации.

До этого серия взрывов произошла в городе Одессе на юге Украины. В тот момент в семи областях страны — Сумской, Харьковской, Одесской, Киевской, Николаевской, Черниговской и Полтавской — действовала воздушная тревога.

6 июля издание «Страна.ua» сообщило, что в здании военного комиссариата в Полтавской области Украины произошел взрыв. Это случилось во время действия воздушной тревоги.

Ранее в районе аэродрома в Хмельницкой области Украины произошли взрывы.

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