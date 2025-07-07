В Лужском районе Ленобласти ночью обезвредили несколько беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что ночью в Лужском районе средства радиоэлектронной борьбы подавили несколько БПЛА.

«В Лужском районе средствами РЭБ ночью подавлены БПЛА. Жертв и разрушений нет», — поделился Дрозденко.

До этого врио губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщал, что над регионом сбили вражеский дрон. По его словам, атаку отразили истребители и средства ПВО.

Также украинские БПЛА атаковали Орловскую, Тверскую и Смоленскую области. В небе над Орловской областью за день сбили семь беспилотников. Смоленская область во второй половине дня отразила атаку шести дронов. А в Бологовском округе Тверской области были ликвидированы четыре БПЛА. Чиновники заявили, что при налетах никто не пострадал и обошлось без повреждений. На места происшествий прибыли сотрудники экстренных служб. Жителей регионов призвали не пренебрегать мерами предосторожности.

Ранее в аэропортах по всей России произошел коллапс из-за украинских дронов.