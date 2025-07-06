Украинские БПЛА атаковали три российских региона

В небе над Орловской областью за день сбили семь беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

По его словам, при налетах никто не пострадал и обошлось без повреждений. На места происшествий прибыли сотрудники экстренных служб.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о ликвидации еще трех дронов. Он отметил, что в регионе были усилены меры безопасности, и призвал жителей не пренебрегать мерами предосторожности. Днем в небе области уже были уничтожены три вражеских беспилотника.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя тоже заявил, что в Бологовском округе отразили атаку трех БПЛА. За полчаса до этого он сообщал о еще одном сбитом беспилотнике в том же районе. При налетах никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее в аэропортах по всей России произошел коллапс из-за украинских дронов.