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Российские военные перед штурмом Богдановки в ДНР призывали бойцов ВСУ сдаться

РИА: ВС РФ до штурма Богдановки сбрасывали аудиоколонки с призывом к ВСУ сдаться
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Операторы дронов Вооруженных сил РФ перед штурмом Богдановки, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР), сбрасывали на позиции украинских войск аудиоколонки с призывом к сдаче в плен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира штурмового взвода 90-й танковой дивизии в составе группировки российских войск «Центр» Дениса Деревина.

«С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами внутри (подразделения — «Газета.Ru») сброс колонок (аудиоколонок с помощью беспилотников — «Газета.Ru») с призывами сдаться перед началом штурмовых действий», — рассказал источник агентства.

Но, по его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались сдаться в плен. Они оказали сопротивление военнослужащим ВС РФ и были уничтожены штурмовыми подразделениями.

Как сказал Деревин, украинские формирования предприняли несколько попыток контратаковать позиции, занятые российскими войсками. Однако эти планы не увенчались успехом.

24 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль Богдановку в ДНР.

Ранее глава ДНР рассказал о продвижении российских подразделений у Красноармейска.

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