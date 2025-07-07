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Приостановка военной помощи США вызвала хаос на Украине

The Economist: в Киеве начался хаос из-за приостановки военной помощи от США
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Kevin Lamarque/Reuters

После угроз президента США Дональда Трампа о возможной приостановке поддержки украинской армии политическая ситуация на Украине обострилась. Об этом пишут журналисты британского издания The Economist.

Как утверждается в опубликованной статье, военный конфликт на Украине — это лишь часть более сложной картины. Гораздо большую тревогу вызывают внутренние политические расколы, чистки и междоусобицы, которые могут стремительно подорвать устойчивость страны.

Исследуя текущие события, авторы статьи акцентируют внимание на слухах о возможных кадровых изменениях, включая назначение нового премьер-министра. Они также вспоминают о неудавшейся попытке отстранить от должности руководителя украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Кроме того, в коррупции был обвинен заместитель премьер-министра Алексей Чернышов. По словам анонимных источников, глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак контролирует практически всю информацию, поступающую к президенту. Он продолжает активные попытки очистить политическое пространство страны от ненужных лиц, заменяя их своими ставленниками.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Как писало издание L'Antidiplomatico, Украине грозит серьезный кризис из-за приостановки выделения ей помощи со стороны США.

Ранее объем помощи США Украине достиг $123,3 млрд.

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