Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион

Шиитская группировка «Ансар Алла» заявила об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле баллистической ракетой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-секретаря движения Яхьи Сарии в его Telegram-канале.

Сообщается, что аэропорт был атакован гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина 2».

Армия обороны Израиля в ночь на 6 июля сообщала о воздушной тревоге после запуска ракеты с территории Йемена. Позднее было объявлено о перехвате этой ракеты.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве возобновил работу 23 июня после 10 дней перерыва на фоне обострения в отношениях между Ираном и Израилем.

До 23 июня власти Израиля запрещали покидать страну воздушным транспортом. После открытия аэропорта иностранные граждане смогли покинуть территорию Израиля на десятках так называемых репатриационных рейсов.

Ранее армия Израиля опровергла информацию о попадании ракет в аэропорт Бен-Гурион.