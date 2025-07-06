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Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион баллистической ракетой
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Nir Elias/Reuters

Шиитская группировка «Ансар Алла» заявила об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле баллистической ракетой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-секретаря движения Яхьи Сарии в его Telegram-канале.

Сообщается, что аэропорт был атакован гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина 2».

Армия обороны Израиля в ночь на 6 июля сообщала о воздушной тревоге после запуска ракеты с территории Йемена. Позднее было объявлено о перехвате этой ракеты.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве возобновил работу 23 июня после 10 дней перерыва на фоне обострения в отношениях между Ираном и Израилем.

До 23 июня власти Израиля запрещали покидать страну воздушным транспортом. После открытия аэропорта иностранные граждане смогли покинуть территорию Израиля на десятках так называемых репатриационных рейсов.

Ранее армия Израиля опровергла информацию о попадании ракет в аэропорт Бен-Гурион.

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