СМИ рассказали о судьбе команды атакованного в Красном море сухогруза

Атакованное и загоревшееся в Красном море судно Magic Seas начало тонуть, экипаж эвакуировался. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на британских военных.

В публикации отмечается, что в настоящий момент никто не взял ответственность за удары по шедшему под флагом Либерии сухогрузу. По данным агентства, в этом районе Красного моря суда часто попадают под обстрелы йеменских хуситов.

AP подчеркивает, что сначала сухогруз был обстрелян из стрелкового оружия и гранатометов, а после его атаковали беспилотные катера с бомбами.

6 июля в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морском флоте (ВМС) сообщили, что у берегов йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно.

В управлении уточнили, что нападение произошло в 51 морской миле к юго-западу от Ходейды. Судам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

В январе на контейнеровозе, шедшем под флагом Гонконга в Красном море, произошел взрыв. Инцидент произошел в 225 км от порта Ходейда. Члены экипажа покинули судно, позже их спасли. В результате случившегося никто не пострадал. Причины произошедшего не уточнялись.

Ранее армия Израиля атаковала несколько портов в Йемене.