Израиль наносит удары по Йемену

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля наносят удары по порту Ходейда в одноименной провинции Йемена, которая находится под контролем хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает телеканал Al Masirah, принадлежащий повстанцам.

Как передают телеканалы Al Arabiya и Al Mayadeen, которые ссылаются на местные источники, вблизи порта слышны сильные взрывы. По их информации, в результате ударов возник крупный пожар.

Телеканал Al Masirah уточняет, что по Ходейде было нанесено более 20 ударов. По его данным, еще израильская авиация атаковала порты Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, а также электростанцию «Рас-эль-Хатыб».

6 июля в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морском флоте (ВМС) сообщили, что у берегов порта Ходейда произошло нападение на судно Magic Seas. В результате атаки сухогруз начал тонуть, экипаж эвакуировался.

В управлении уточнили, что нападение произошло в 51 морской миле к юго-западу от Ходейды. Пока никто не взял ответственность за удары по шедшему под флагом Либерии сухогрузу.

Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.