В Британии заявили о нападении на судно у берегов Йемена

У берегов йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морском флоте (ВМС) королевства на своем сайте.

«Судно было атаковано несколькими небольшими судами, которые открыли огонь из стрелкового оружия и самоходных гранатометов. Вооруженная группа безопасности открыла ответный огонь, ситуация продолжается. Власти ведут расследование», — говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что нападение произошло в 51 морской миле к юго-западу от Ходейды. Судам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

В январе на контейнеровозе, шедшем под флагом Гонконга в Красном море, произошел взрыв. Инцидент произошел в 225 км от порта Ходейда. Члены экипажа покинули судно, позже их спасли. В результате случившегося никто не пострадал. Причины произошедшего не уточнялись.

Ранее армия Израиля атаковала несколько портов в Йемене.