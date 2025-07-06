Российские войска достигли успехов в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале.

«Константиновское направление — мы также видим и освобождение населенных пунктов, и видим также определенные успехи и в самом Часовом Яре, и уже не за горами хорошие новости о самом населенном пункте. Ну а дальше освобождение уже непосредственно Константиновки», — сказал Пушилин.

6 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Часова Яра приведет к обвалу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Константиновки, Славянска и Дружковки.

2 июля сообщалось, что российские войска взяли под контроль расположенный рядом с Часовым Яром поселок Николаевка.

Город Часов Яр, как и близлежащие населенные пункты, играет важную роль в силу своего географического положения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Когда российские военнослужащие установят контроль над городом, они смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

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