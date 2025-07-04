Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» вынудили украинских бойцов покинуть населенный пункт Меловое в Харьковской области. Военные группировки «Юг», в свою очередь, взяли под контроль населенный пункт Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР).

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой народной республики», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что ВС РФ также удалось взять под контроль населенные пункты Разино и Новоукраинка в ДНР. Боевую задачу выполнили военнослужащие группировки «Центр».

4 июля украинский военно-аналитический портал Deep State подтвердил сообщение российского министерства обороны о том, что ВС РФ взяли под контроль Меловое в Харьковской области. В материале уточнялось, что после этого российские подразделения начали продвигаться к населенным пунктам Чугуновка и Амбарное.

Ранее в РФ допустили переход Одессы и Харькова под контроль российских войск к концу лета.