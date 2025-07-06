Российские военные взяли под контроль населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, поселок взяли подразделения группировки войск «Запад».

До этого украинские военнослужащие обратились к командованию с просьбой начать готовить к обороне населенный пункт Великий Бурлук в Харьковской области. По словам источника ТАСС, наступательная операция группировки российских войск «Север» в Купянском районе посеяла панику среди бойцов ВСУ. В том числе они забеспокоились после того, как подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Меловое.

4 июня министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны за прошедшую неделю взяли под контроль сразу пять населенных пунктов. Подразделения группировки «Север» вынудили военных ВСУ покинуть село Меловое в Харьковской области. Солдаты группировок «Юг» и «Восток» освободили донецкие населенные пункты Предтечино и Червоная Зирка соответственно. Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенные пункты Разино и Новоукраинка в ДНР.

Ранее стало известно об угрозах ВСУ мирным жителям Дзержинска.