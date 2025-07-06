Российские военные с утра уничтожили почти 40 дронов ВСУ над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 39 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дронов велось с 08:30 до 14:00 по московскому времени. 21 беспилотник был сбит над Брянской областью, семь — над Орловской, шесть — над Тульской, по два — над Белгородской и Курской областями, еще один аппарат поразили над Калужской областью.

Утром 6 июля оборонное ведомство сообщило, что системы ПВО уничтожили за ночь 120 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Над Брянской областью сбили 30 беспилотников, над Курской областью было уничтожено 29, над Орловской – 18, в Белгородской области сбили 17 БПЛА, в Тульской – 13. Кроме того, были перехвачены четыре беспилотника над Калужской областью, три — над Ленинградской областью, по два — над Новгородской и Смоленской областями. По одному дрону сбили над Тверской областью и акваторией Азовского моря.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что республика способна производить до 10 млн беспилотников ежегодно, а при условии стабильного финансирования количество может вырасти.

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