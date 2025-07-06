В двух регионах России объявлена опасность атаки БПЛА

В Псковской и Ленинградской областях объявлен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-каналах губернаторы регионов Михаил Ведерников и Александр Дрозденко.

Глава Псковской области призвал местных жителей сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к тому, что в отдельных районах может сбоить мобильная связь, а скорость интернета будет ограничена до 2G.

Дрозденко тоже предупредил о возможном понижении сигнала сети с 4G до 2G.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее жителей одного региона России предупредили о подозрительных машинах с дронами.