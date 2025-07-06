В небе Смоленской области перехватили три БПЛА

В небе Смоленской области ликвидированы три вражеских беспилотника. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, дроны перехватили средства ПВО (противовоздушной обороны). Отражение налета БПЛА на область продолжается, поэтому чиновник призвал жителей региона укрыться в ближайшем безопасном месте, не подходить к окнам, а при обнаружении дрона обращаться в экстренные службы.

До этого в Псковской и Ленинградской областях был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщили губернаторы регионов Михаил Ведерников и Александр Дрозденко. Глава Псковской области на этом фоне призвал местных жителей сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к тому, что в отдельных районах может сбоить мобильная связь, а скорость интернета будет ограничена до 2G. Дрозденко тоже предупредил о возможном понижении сигнала сети с 4G до 2G.

Ранее в аэропортах по всей России произошел коллапс из-за украинских дронов.