На подлете к Москве сбили шесть БПЛА

Силы ПВО (противовоздушной обороны) российского Минобороны уничтожили шесть дронов, летевших на Москву. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотника.

После массированной атаки украинских дронов в ночь на 6 июля аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. Согласно информации Минобороны РФ, средствами ПВО было уничтожено 120 украинских дронов самолетного типа.

На фоне массовых отмен и задержек авиарейсов между городами пассажиры скупили билеты на все поезда этого направления, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, утром в воскресенье в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. руб. Из-за роста пассажиропотока в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.