Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (СВ ВСУ) считают, что Россия пытается сорвать мобилизацию в республике. Об этом заявил спикер командования СВ ВСУ Виталий Саранцев, пишет «Страна.ua».

По его словам, «главная цель Российской Федерации — сорвать мобилизацию» на Украине. Он отметил, что атаки на ТЦК (территориальные центры комплектования) являются частью более широкой кампании, которая включает минирование и попытки совершения террористических актов.

За последнюю неделю на Украине произошло несколько атак на ТЦК. Такие инциденты зафиксированы в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.

3 июля депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Вооруженные силы РФ союзником народа Украины на фоне ударов по военкоматам. Он отметил, что российская армия действует на территории страны в качестве освободительной силы. По его словам, сотрудники ТЦК занимаются уничтожением украинского народа, проводя насильную мобилизацию и вызывая ненависть у украинцев.

Военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя удар «Гераней» по ТЦК, сказал, что военнослужащие ВС России такими действиями спасают украинцев от поездки на фронт.

Ранее в Раде заявили о «животном инстинкте» сотрудников ТЦК на Украине.