Стало известно, кто был инициатором остановки военных поставок США на Украину

Министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке принял решение о приостановке поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, глава Пентагона уже третий раз самостоятельно блокирует поставки вооружений на Украину. В предыдущих случаях, в феврале и мае 2025 года, его решение было отменено через несколько дней.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что пауза в приостановке помощи Украине наступила в «неподходящее время» для Украины, поскольку ослабляет усилия по давлению на российского президента Владимира Путина.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.