Кимаковский: ВСУ оказались в огневом мешке в селе Мирное на западе ДНР

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Мирное на западе Донецкой народной республики (ДНР) оказалась в огневом мешке после взятия под контроль российскими военными Поддубного. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Освобождение Поддубного позволило нашей армии взять в огневой мешок противника в Мирном», — поделился подробностями Кимаковский.

6 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Поддубное в ДНР. В ведомстве уточнили, что село было освобождено благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».

Также 6 июля под контроль российских бойцов был взят населенный пункт Соболевка в Харьковской области.

Всего за прошедшую неделю, как сообщили в оборонном ведомстве, войска России взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Противника удалось выбить из Мелового в Харьковской области, Предтечино, Червоная Зирка, Разино и Новоукраинка в ДНР.

Ранее в РФ допустили переход Одессы и Харькова под контроль российских войск к концу лета.