Четверо иностранных наемников были ликвидированы российскими десантниками группировки войск «Днепр». Об этом сообщил РИА Новости военный с позывным «Сухой».

«Приходилось наблюдать боевиков иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырех человек где-то… Живых не видел», — сказал он.

Документов у наемников обнаружено не было, поэтому установить, откуда они приехали, нельзя. Один из уничтоженных наемников был темнокожим, уточнил военный.

Недавно в зоне специальной военной операции (СВО) ликвидированы пять наемников из Латинской Америки. Четверо из них были из Колумбии, еще один из Аргентины.

Пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник рассказал, что ВСУ использовали наемников из Латинской Америки как штурмовиков у населенного пункта Комар в Донецкой народной республике.

Ранее российский военный рассказал о самых подготовленных наемниках в рядах ВСУ.