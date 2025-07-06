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Российские десантники уничтожили четырех иностранных наемников ВСУ

Десантники группы «Днепр» ликвидировали четверых иностранных наемников
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Четверо иностранных наемников были ликвидированы российскими десантниками группировки войск «Днепр». Об этом сообщил РИА Новости военный с позывным «Сухой».

«Приходилось наблюдать боевиков иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырех человек где-то… Живых не видел», — сказал он.

Документов у наемников обнаружено не было, поэтому установить, откуда они приехали, нельзя. Один из уничтоженных наемников был темнокожим, уточнил военный.

Недавно в зоне специальной военной операции (СВО) ликвидированы пять наемников из Латинской Америки. Четверо из них были из Колумбии, еще один из Аргентины.

Пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник рассказал, что ВСУ использовали наемников из Латинской Америки как штурмовиков у населенного пункта Комар в Донецкой народной республике.

Ранее российский военный рассказал о самых подготовленных наемниках в рядах ВСУ.

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