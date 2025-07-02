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Российский военный рассказал о самых подготовленных наемниках в рядах ВСУ

Боец ВС РФ Шорохов: самые подготовленные наемники ВСУ приехали из Израиля
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Станислав Красильников/РИА Новости

Самые подготовленные иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) приехали из Израиля. Об этом в интервью NEWS.ru заявил военнослужащий российского отряда спецназначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса Алексей Шорохов.

Несмотря на это, наибольшие зверства, по словам военнослужащего, совершает «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией).

«Наибольшей квалификацией, насколько мне это известно, отличались израильские военные отпускники. Там и целые группы спецназа действовали, была и специальная авиадесантная служба [Великобритании], и американцы», — заявил он.

30 июня газета The Wall Street Journal писала, что украинской армии приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области.

До этого военкор Борис Рожин сообщал, что что в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали гражданина Великобритании, который участвовал в боях на стороне Украины.

По его информации, наемник — Бенджамин Лео Берджесс, родившийся 21 мая 1992 года в Портсмуте. Он воевал под позывным Волнистый попугайчик.

Ранее Генпрокуратура РФ показала воевавшего за ВСУ испанского наемника.

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