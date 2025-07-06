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Депутат заявил, что морпехи будут «грызть глотку» врагу, мстя за Гудкова

Депутат Тарабарин: морпехи будут мстить врагу за замглавкома ВМФ Гудкова
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Минобороны РФ

Морские пехотинцы будут «грызть глотку» врагу, желая отомстить за гибель экс-командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом РИА Новости заявил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.

«У Гудкова был позывной «Варяг», это знали: по фронту шла присказка «где «варяги» — там напряги». Поэтому за «Варяга» эти напряги у противника теперь будут вдвойне », — сказал собеседник агентства.

Депутат, который служил с Гудковым в зоне специальной военной операции с ноября 2022 года, пояснил, что морпехи пообещали еще сильнее «грызть глотку» противнику, мстя за своего командира. По словам Тарабарина, Гудков «так и остался своим», просто пошел на повышение.

О гибели Гудкова сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам главы края, вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ погиб и его боевой товарищ Нариман Шихалиев.

Позднее в Минобороны России подтвердили гибель замглавы ВМФ Гудкова.

Гудков был назначен на должность заместителя главнокомандующего ВМФ России в марте текущего года. До этого генерал-майор командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Эта бригада проявила себя в ходе специальной военной операции на Украине. Гудков также был удостоен звания Героя России.

Ранее в Дагестане простились с офицером, погибшим вместе с генералом Гудковым.

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