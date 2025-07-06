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В США подняли в воздух истребители из-за приближения самолета к имуществу Трампа

Истребители США подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа
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Kyle Mazza/Global Look Press

Истребители ВВС США были подняты в воздух из-за подлета самолета к гольф-клуба, куда прилетел президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили в командовании аэрокосмической обороны Северной Америки, пишет ТАСС.

«(Истребители) осуществили перехват гражданского самолета, который нарушил временно ограниченное воздушное пространство над Бедминстером», — говорится в сообщении.

Известно, что незадолго до этого в гольф-клуб, который и принадлежит Трампу, прибыл владелец. Известно, что американский лидер часто проводит там выходные.

Незадолго до этого сообщалось, что Трамп впервые после переизбрания на свой пост собирается посетить Шотландию. Ее цель — посещение трех полей для гольфа, которыми владеет политик. Службы безопасности уже готовятся к прибытию Air Force One на аэродром Прествик в округе Саут-Эршир.

Прошлой весной британская полиция задержала пятерых человек по делу о вандализме на поле для гольфа, принадлежащем Трампу в Шотландии.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил удар по Ирану во время игры в гольф.

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