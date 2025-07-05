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В Дагестане простились с офицером, погибшим вместе с генералом Гудковым

В Дербенте простились с офицером Шихалиевым, погибшим с Гудковым
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Дербенте простились с полковником Нариманом Шихалиевым, погибшим вместе с замглавкомом Военно-морского флота (ВМФ) Михаилом Гудковым. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Он проходил военную службу в 155-й бригаде морской пехоты. С самого начала СВО был на переднем крае», — написал он.

Меликов добавил, что Шихалиев был награжден двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу», медалью «За храбрость».

Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области во время боевой работы. По данным СМИ, Гудков находился в полевом штабе морской пехоты, по которому ВСУ нанесли ракетный удар. В результате атаки погибли не менее 10 военнослужащих, включая командный состав бригады.

Позже издание «АиФ Приморье» сообщило, что Гудков должен был принимать участие в реформе сил морской пехоты.

Ранее в Брянской области дроны атаковали автомобиль, погиб местный житель.

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