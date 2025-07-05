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Украинский дрон попытался атаковать подстанцию скорой помощи в ЛНР

Дрон ВСУ зацепился за дерево при атаке на подстанцию скорой помощи в Лисичанске
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Правительство ЛНР

Украинский беспилотник попытался атаковать подстанцию скорой помощи в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР), но зацепился за дерево. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Беспилотник зацепился за ветки и упал рядом с одним из автомобилей скорой», — отмечается в сообщении.

По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, в результате инцидента никто не пострадал.

В июне беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автомобиль скорой медицинской помощи в Лисичанске. Пащенко рассказала, что в момент удара в машине находились фельдшер, медсестра и водитель. Все трое госпитализированы. 56-летний водитель получил множественные осколочные ранения, фельдшер — тяжелые ранения головы, груди и конечностей, а медсестра — ссадины головы и акубаротравму.

До этого станция шиномонтажа в Лисичанске подверглась атаке украинского беспилотника, который сбросил на объект взрывоопасный предмет. 44-летнего сотрудника шиномонтажного сервиса доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы.

Ранее ВСУ атаковали школу в ЛНР.

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