Расчеты беспилотных летательных аппаратов бригады имени Невского, входящей в состав «Южной» группировки войск, успешно отразили массовую атаку дронов на штурмовиков в районе Часова Яра. Об этом сообщил журналистам командир роты БПЛА с позывным «Блогер», чьи слова передает РИА Новости.

«Удалось отразить налет вражеских дронов, которые пытались выполнить сбросы по штурмовой группе», — рассказал «Блогер», добавив, что в результате продолжительного воздушного боя российским бойцам удалось сбить пять квадрокоптеров, среди которых был новый «Mavic 4T».

В июне подразделение БПЛА бригады ликвидировало более 30 укрепленных блиндажей, включая около 10 блиндажей с личным составом ВСУ, и приблизительно 100 замаскированных укрытий. «Блогер» добавил, что 12 вражеских квадрокоптеров были сбиты в результате атак тараном, также уничтожено 4 дрона типа «Баба Яга», 8 позиций БПЛА и около 15 выносов для использования FPV-дронов и квадрокоптеров противника.

Сегодня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами РФ.

Ранее российский «Кинжал» уничтожил заводы по производству FPV-дронов в Киеве.