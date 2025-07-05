Верховный лидер Ирана почти месяц прячется в бункере из-за атак Израиля

Bild: Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней, он прячется в бункере с начала ударов Израиля, сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, за последние 25 дней Хаменеи выпустил два видеообращения к жителям Ирана, однако они были записаны из убежища. Утверждается, что верховный лидер Ирана спрятался в бункере вскоре после начала ударов Израиля и не выходит из него по соображениям безопасности.

До этого сообщалось, что Хаменеи перевели в особо охраняемое место под защиту сверхсекретного элитного подразделения.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее Иран получил данные о том, что США не планируют смену режима в стране.